وشددت الهيئة على ضرورة غلق المزارات الدينية وقاعات المناسبات والمطاعم والبقاء على نظام التوصيل حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
ووجهت الخلية المحلية، دائرة الصحة ، بعدم إجراء عمليات للمواطنين من خارج المحافظة ، وتعريض المخالف للمساءلة القانونية والغرامة المالية، كما أهابت الدوائر الأمنية بتنفيذ تلك القرارات ومعاقبة المخالفين .