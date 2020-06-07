بغداد (أ ش أ)

قررت "خلية الأزمة " في محافظة النجف اليوم الأحد، إغلاق المحافظة ، ومنع الدخول أو الخروج منها، مع فرض حظر جزئى يبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة صباحاً لمواجهة فيروس كورونا، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، أن الهيئة قررت خلال اجتماع طارئ إغلاق المخابز ، والمحال الغذائية ، والعيادات الطبية والصيدليات باستثناء "الخافرة" وعددها 9 في عموم المحافظة، كما قررت أيضا منع خروج و دخول أبناء النجف والوافدين إليها باستثناء "الجنائز" ، على أن يكون مع الجنازة سبعة أشخاص فقط، وغلق أبواب المحافظة أمام الوافدين إليها من الأقضية والنواحي التابعة لها ، وتقسيم المحافظة إلى مناطق وقواطع يشرف عليها أعضاء الخلية ودائرة الصحة ومنظمات المجتمع المدني.