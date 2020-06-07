اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنعى عادل أبو حديد: "ظل يؤدى عمله حتى اللحظات الأخيرة لإصابته بكورونا"

الأحد، 07 يونيو 2020 12:44 م
محافظة القاهرة تنعى عادل أبو حديد: "ظل يؤدى عمله حتى اللحظات الأخيرة لإصابته بكورونا" اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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نعت محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذى وافته المنيه اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعزل بأحد مستشفيات العاصمة.
 
وقالت محافظة القاهرة في بيان لها " تنعى محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره رجلًا من أخلص رجالها المرحوم بإذن الله تعالى اللواء عادل أو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الذى وافته المنية فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ".
 
وأضافت المحافظة " ظل الفقيد العزيز يؤدى عمله بكل جهد وإخلاص وتفان حتى اللحظات الأخيرة قبل إصابته فكان مثالًا للقيادة المخلصة الذى يتقى الله فى عمله والمحب والمخلص لوطنه فعاش كريمًا ومات عزيزًا ..نسأل الله العلى القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".
 
ووجه المحافظ بتشديد المتابعة على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل الديوان العام والدواوين التابعة للمحافظة مع استمرار التعقيم بكل المكاتب والالتزام الكامل بارتداء الكمامات مع وضع خصومات للمخالفين وغير الملتزمين ، والكشف على كل من يتردد على الديوان العام من خلال الفرق الطبية وكواشف الحرارة على البوابات .
 
وفى السياق رصد "اليوم السابع" إجراءات سير العمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك بعد عودة العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الجديدة التي تنفذها الدولة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
 
وحرص العاملون بديوان محافظة القاهرة، على ارتداء الكمامات مع الالتزام على التباعد بين الموظفين، بالتزامن مع استمرار عمليات التعقيم في جميع المكاتب، وكذلك تواجد بوابة تعقيم آليه على مدخل ديوان المحافظة.
 
وحرصت محافظة القاهرة على استخدام كواشف للحرارة على بوابتى المحافظة بالديوان العام بميدان عابدين للكشف الظاهرى على المترددين على الديوان واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص تظهر عليه الأعراض .
 
 

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القاهرة

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