مجلس مدينة سفاجا يعدم منتجات غذائية غير صالحة نتيجة سوء التخزين..صور

البحر الأحمر- عماد عرفة

صرحت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الأحد، أنه تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية عبارة عن لحوم ودواجن ولحوم بلدية نتيجة فسادها لسوء التخزين ، جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التى قادتها على عدد من المحال التجارية بالمدينة لمتابعة المعروض من السلع.

وشددت رئيس المدينة على لجنة متابعة الأسواق المشكلة من التموين والطب البيطرى والصحة على ضرورة متابعة تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق ، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية بالمدينة.

وأضافت رئيس المدينة أنه يتم العمل على إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التى نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المدينة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية فى المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا

حملة تموينية على المحلات بسفاجا