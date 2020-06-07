مجلس مدينة رفح بشمال سيناء يعلن أسماء مستحقين جدد للتعويضات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم الأحد، مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، قائمة جديدة بأسماء من تقرر صرف تعويضات لهم، ضمت 30 مستفيدا من سكان مدينة رفح ،وأوضح بيان مجلس المدينة الأسماء، وقيمة المبلغ المستحق لكل حالة، وجميعهم من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة، وتم دفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الأحد الموافق 7 / 6 / 2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الاثنين الموافق 8 / 6 / 2020.





كان مجلس مدينة رفح بشمال سيناء قد أعلن الأربعاء الماضى أسماء من مستحقى التعويضات ضمت 30 مستفيدا. وفى بيان له أوضح مجلس مدينة رفح أن قائمة جديدة تم اعتماد صرف تعويضات لهم وهم من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة . وتم دفع المبالغ الخاصة بهم الأربعاء الموافق 3/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الخميس الموافق 4/6/2020 .

وأهاب مجلس مدينة رفح باسم رئيس المدينة بمواطنى رفح بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة، وسبقها إعلان تضمن أسماء دفعة من مستحقى التعويضات تضمنت 30 إسمًا جميعهم من سكان مناطق مركز رفح.

وكلف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجهات التنفيذية بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المتضررين جراء الحرب على الإرهاب. وشدد المحافظ على بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس مدن العريش ورفح، ومدير عام الزراعة، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، وتم بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.