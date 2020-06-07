ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلن عدد من الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق 21 يونيو الجارى، تخوفهم من الذهاب إلى لجان الامتحانات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فما هو شكل لجان الامتحانات وكيف توفر الوزارة الآمن للطلاب؟.

وزارة التربية والتعليم أعلنت عدد من الضوابط والإجراءات الوقاية لدخول الطلاب إلى اللجان وشكل لجان امتحانات الثانوية العامة كما يلى:

ـ تعقيم لجان السير والمقاعد التى يستخدمها الطلاب قبل انطلاق الامتحان وبعده.

ـ دخول الطلاب سيكون بشكل منظم مع وجود مسافة تباعد بين الطلاب وبعضهم.

ـ تسليم الطالب كمامة أثناء دخوله مع تعقيمه يدويا أثناء الدخول من باب المدرسة.

ـ توفير كواشف لقياس درجة حرارة الطلاب أثناء.

ـ توفير غرف للعزل داخل المدرسة لعزل أى حالة تظهر عليها علامات أو أعراض كورونا.

ـ الطلاب يصعدون إلى اللجان الفرعية بشكل منظم ومنع اختلاط بعضهم مع بعض حيث يشرف المعلمون على صعود الطلاب حتى وصولهم إلى المقاعد المخصصة لهم.

ـ ارتداء المراقبين جاونتات لتوزيع كراسات الإجابة على الطلاب وجمعها منهم عقب انتهاء زمن الامتحان.

ـ منع تجمع أولياء الأمور أمام اللجان لمنع التزاحم وإفساح المجال أمام الطلاب أثناء دخول اللجان.

ـ تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحان لمنع حيازة أى وسيلة غش إلكترونية أو ورقية بين الطلاب.

ـ تطبيق التباعد بين الطلاب بتوزيع مقاعد الجلوس داخل الفصل الواحد بشكل متوازى، مع منع المراقبين من الجلوس أو المراقبة بشكل مباشر وقريب من أى طالب داخل اللجنة.

ـ تعقيم صناديق نقل الأسئلة بشكل لا يؤثر على المحتوى داخل كراسات الامتحان.

ـ خروج الطلاب بشكل متواصل ومرتب عقب انتهاء زمن الامتحان وعدم تكدس الطلبة مع بعضهم على باب اللجنة.

ـ تأمين اللجان من الخارج.

ـ توفير مسئولى صحى وطبيب داخل كل لجنة سير لمتابعة حالة الطلاب الصحية.

ـ توفير سيارات إسعاف بمحيط لجان الامتحانات لنقل أى طالب إلى المستشفى حال اكتشاف أى مشكلات أو أعراض وباء معين.

ـ تشكيل لجنة لإدارة الأزمات فى كل محافظة برئاسة المحافظ ومديرى المديريات التعليمية.





