مايك بومبيو: محاولات الصين لاستغلال موت جورج فلويد ستفشل

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، فشل ما وصفه بمحاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ، قائلا: الولايات المتحدة تحمى الحرية".

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية :"ستفشل محاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، في أفضل الأوقات، تفرض بكين الشيوعية بلا رحمة، ولكن في أصعب الأوقات، الولايات المتحدة تحمي الحرية".



الخارجية الأمريكية

وفى سياق آخر انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأحد كبار زعماء الكونجرس، الصين بسبب ما وصفه بسلوكها الذي ينطوي على تنمر تجاه الهند أثناء مواجهة عسكرية على حدود متنازع عليها بين البلدين، حسب رويترز.



ومن جانبه، قال إليوت إنجل رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن على الصين احترام القوانين واللجوء للدبلوماسية لتسوية مسألة الحدود مع الهند.





وذكر مسئولون أمنيون هنود ووسائل إعلام محلية، أن كلا من الهند والصين تحشد آلاف الجنود منذ أسابيع في ثلاثة أو أربعة مواقع على الحدود في منطقة الهيمالايا بعد أن توغلت قوات صينية في منطقة هندية.



وتنفي الصين خرقها "خط المراقبة الفعلي" الذي يمتد لمسافة 3488 كيلومترا بين البلدين، وتقول إن الاستقرار يسود المنطقة الواقعة قرب نهر غالوان وبحيرة بانغونغ تسو في منطقة لاداخ الهندية الصحراوية النائية التي تغطيها الثلوج.