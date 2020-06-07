ماليزيا ترصد 19 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

رويترز

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الماليزي أن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد ليصل العدد الإجمالي إلى 8322.

وقالت وزارة الصحة إن لم يجر تسجيل وفيات جديدة ليستقر عددها عند 117. كانت ماليزيا سجلت أمس 37 إصابة جديدة فضلا عن حالة وفاة واحدة.

وكانت قد رفعت ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على الأعمال والشركات اعتبارا من الأربعاء بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.