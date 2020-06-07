مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحاً 43.14 ليغلق عند مستوى 5065.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5507.27 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4195.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.21%، رابحاً 49.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4100.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.9 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتى عبر 9075 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فميا تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.91%.

وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.14%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.64%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.61% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 6.87%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.59%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة التمدين الاستثمارية، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الخميس الموافق 25 يونيو، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

فيما أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عن تغيير موعد انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، يوم الأحد الموافق 21 يونيو.