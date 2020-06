لندن تنتفض.. الآلاف يحتجون فى العاصمة البريطانية ضد العنصرية رغم تفشى كورونا

كتب محمد سعودي

شارك الآلاف من ​المحتجين في​ ​مسيرة​ "حياة السود مهمة" بمحيط ساحة البرلمان وسط العاصمة البريطانية "لندن" تنديدا بمقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، وقد احتشد الآلاف في شوارع لندن على الرغم من مناشدات الحكومة البريطانية لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

Black live matter protest in London Uk pic.twitter.com/z3Cy3LFqNs

وشاركت النجمة العالمية "مادونا" في الاحتجاجات التي تشهدها لندن، حيث ظهرت في لقطات فيديو تسير على "عكاز" دون أن ترتدي الكمامة حتى لا تنتقل إليها عدوى فيروس كورونا المستجد.

No, jajajaja ha querido hacer un chiste y le ha salido gana.

Madonna es esta https://t.co/J30Lk6rwFY https://t.co/5jaBwpuWgS

— La Wachi ♀ (@MaryWachi_) June 7, 2020

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور، للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة البريطانية "لندن" اليوم الأحد، حيث يندد المتظاهرون بالعنصرية وعدم المساواة بعد مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، كما شهدت المظاهرات اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.

3 London black lives matter protests in a week, 3 time’s this has happened... https://t.co/huvCfyXRDF

Watch @redfishstream's broadcast: [LIVE] Thousands have hit the streets of London again to protest against racist police violence and demand justice for George #Lockdownfailed #BlackLivesMattters https://t.co/99v8OCNTUF

— Michael Jones (@MickyJones_) June 7, 2020

وفي مدينة بريستول البريطانية، قام متظاهرون بتكسير وتدمير أحد التماثيل الشهيرة في المدينة، وهو تمثال (إدوارد كولستون)، حيث علق المتظاهرون حبلًا على التمثال المدرج في الصف الثاني في شارع كولستون، اليوم الأحد، قبل سحبه على الأرض، بينما هتف الحشود.

This happened a few moments ago.

The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

— BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020

وقام المحتجون بدحرجة التمثال في الشارع في محاولة منهم إلى تدمير التمثال المثير للجدل في بريطانيا، والذي يعود إلى إدوارد كولستون تاجر الرقيق، حيث يعود ذلك التمثال البرونزي الذي أقيم في عام 1895، ويعتبر نقطة محورية للغضب بالمدينة خاصة أنه كان صاحبه يعمل في تجارة الرقيق، بحسب " theguardian".

وقد جاء ذلك بعد انطلاق مظاهرات سلمية في وسط العاصمة لندن السبت الماضي، والتي شهدت اشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة.

على صعيد آخر، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.



الفنانة مادونا



إلقاء تمثال في بريطانيا في المياه



تدمير تمثال في بريطانيا



جانب من مظاهرات لندن



مادونا بين المتظاهرين



مادونا وسط المتظاهرين



متظاهرون في بريطانيا