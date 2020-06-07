أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية فى تصديها لتحديات عديدة، يأتى فى مقدمتها مواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالى، جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها جونسون إلى مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقام بتسليمها اليوم الأحد، السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد.
وأثنى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما.
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