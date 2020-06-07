وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد.

وأثنى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما.