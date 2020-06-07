اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لمرضى السكر..احذر من صدمه الأنسولين واعرف مضاعفاتها على الجسم

الأحد، 07 يونيو 2020 07:00 ص
لمرضى السكر..احذر من صدمه الأنسولين واعرف مضاعفاتها على الجسم مرضى السكر
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث صدمة الأنسولين عندما يكون لدي الشخص الكثير من الأنسولين في الدم يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص السكر في الدم ، ويسمى أيضًا انخفاض نسبة السكر في الدم، ووفقا لموقع heathline هناك عده أسباب مختلفة وراء الإصابة بصدمة الأنسولين.

قد تحدث صدمة الأنسولين إذا تم تجاهل نقص السكر في الدم المعتدل، أخذ الكثير من الأنسولين عن طريق الخطأ، عدم تناول الوجبات في مواعيدها، القيام بتمارين مفرطة غير معتادة دون تغيير الكربوهيدرات، صدمة الأنسولين هي حالة طارئة لمرضى السكري إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة السكري ، وتلف في الدماغ ، وحتى الموت.

ما الذي يسبب صدمة الأنسولين؟

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الأنسولين في الدم إلى نقص الجلوكوز في الدم،  إذا انخفض سكر الدم لدي مريض السكر بشكل كبير ، لم يعد الجسم يحتوي على ما يكفي من الوقود للقيام بوظائفه العادية. في صدمة الأنسولين ، يصبح الجسم جائعًا جدًا للوقود لدرجة أنه يبدأ في الإغلاق.

إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري ويستخدم الأنسولين للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، فقد ينتهي الأمر بكميات زائدة في الدم إذا قام بحقن كمية كبيرة من الأنسولين أو فاته وجبة بعد حقن الأنسولين.

كيف تؤثر صدمة الأنسولين على الجسم؟

إذا انخفض مستوى السكر في الدم قليلاً عن المعدل الطبيعي ، فقد يعاني المريض  من أعراض خفيفة إلى معتدلة  مثل الدوخة، اهتزاز، التعرق، جوع، العصبية أو القلق، التهيج، سرعة النبض

في هذه المرحلة، يمكنك عادةً اتخاذ خطوات فورية للتعافي يمكن أن يساعد تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول  مثل أقراص الجلوكوز أو خيارات السكر المرتفعة مثل عصير الفاكهة أو الزبيب أو العسل أو الحلوى  على استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل الأعراض.

يمكن أن يسبب انخفاض سكر الدم أيضًا:

الصداع، إغماء، ارتعاش العضلات، النوبات، غيبوبة

 


صدمه الانسولين

انخفاض السكر

أسباب صدمه الانسولين

مرضى السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة