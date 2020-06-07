لمرضى السكر..احذر من صدمه الأنسولين واعرف مضاعفاتها على الجسم

كتبت هند عادل

تحدث صدمة الأنسولين عندما يكون لدي الشخص الكثير من الأنسولين في الدم يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص السكر في الدم ، ويسمى أيضًا انخفاض نسبة السكر في الدم، ووفقا لموقع heathline هناك عده أسباب مختلفة وراء الإصابة بصدمة الأنسولين.

قد تحدث صدمة الأنسولين إذا تم تجاهل نقص السكر في الدم المعتدل، أخذ الكثير من الأنسولين عن طريق الخطأ، عدم تناول الوجبات في مواعيدها، القيام بتمارين مفرطة غير معتادة دون تغيير الكربوهيدرات، صدمة الأنسولين هي حالة طارئة لمرضى السكري إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة السكري ، وتلف في الدماغ ، وحتى الموت.

ما الذي يسبب صدمة الأنسولين؟



يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الأنسولين في الدم إلى نقص الجلوكوز في الدم، إذا انخفض سكر الدم لدي مريض السكر بشكل كبير ، لم يعد الجسم يحتوي على ما يكفي من الوقود للقيام بوظائفه العادية. في صدمة الأنسولين ، يصبح الجسم جائعًا جدًا للوقود لدرجة أنه يبدأ في الإغلاق.

إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري ويستخدم الأنسولين للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، فقد ينتهي الأمر بكميات زائدة في الدم إذا قام بحقن كمية كبيرة من الأنسولين أو فاته وجبة بعد حقن الأنسولين.

كيف تؤثر صدمة الأنسولين على الجسم؟



إذا انخفض مستوى السكر في الدم قليلاً عن المعدل الطبيعي ، فقد يعاني المريض من أعراض خفيفة إلى معتدلة مثل الدوخة، اهتزاز، التعرق، جوع، العصبية أو القلق، التهيج، سرعة النبض

في هذه المرحلة، يمكنك عادةً اتخاذ خطوات فورية للتعافي يمكن أن يساعد تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول مثل أقراص الجلوكوز أو خيارات السكر المرتفعة مثل عصير الفاكهة أو الزبيب أو العسل أو الحلوى على استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل الأعراض.

يمكن أن يسبب انخفاض سكر الدم أيضًا:

الصداع، إغماء، ارتعاش العضلات، النوبات، غيبوبة