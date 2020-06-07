لا وفيات بكورونا في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية خلال 24 ساعة

(رويترز)

قالت وزيرة الصحة في اسكتلندا جين فريمان اليوم الأحد إن اسكتلندا لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين المرضى الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية أيضا إنها لم تسجل وفيات جديدة جراء كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية في التاسعة من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش.

وقالت فريمان في مؤتمر صحفي "أود أن أعرض ملاحظة تحذيرية بشأن التعويل كثيرا على الرقم المسجل اليوم. نحن نعلم أنه في عطلة نهاية الأسبوع يتم عادة تسجيل عدد أقل للوفيات".

وأضافت "لا يزال من المحتمل جدا أن يتم تسجيل المزيد من الوفيات بسبب كوفيد في الأيام المقبلة".