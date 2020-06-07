اليوم السابع
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خالد صلاح
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كورونا يلحق خسائر بنسبة 15% من الناتج الإجمالى المحلى فى إيران

الأحد، 07 يونيو 2020 10:51 ص
كورونا يلحق خسائر بنسبة 15% من الناتج الإجمالى المحلى فى إيران تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
طهران (أ ش أ)

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صرح وزير الاقتصاد والمالية الإايرانى فرهاد دجبسند ، بأن تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألحق خسائر بنسبة 15% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد، واضاف الوزير الإيراني - في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيراني اليوم / الأحد / وبثتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - أنه حتى لو جرت صادرات النفط بلا معوقات ناجمة عن الحظرالأمريكي، فان بلاده لن تصل الى جميع المصادر اللازمة ، وأنه يتعين اعتماد الميزانية دون الاعتماد على النفط خلال العام الجاري ، والاعتماد على العوائد الضريبية فقط.

 


ايران

الصحه الايرانيه

فيروس كورونا

كورونا

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