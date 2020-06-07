كورونا يلحق خسائر بنسبة 15% من الناتج الإجمالى المحلى فى إيران

طهران (أ ش أ)

صرح وزير الاقتصاد والمالية الإايرانى فرهاد دجبسند ، بأن تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألحق خسائر بنسبة 15% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد، واضاف الوزير الإيراني - في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيراني اليوم / الأحد / وبثتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - أنه حتى لو جرت صادرات النفط بلا معوقات ناجمة عن الحظرالأمريكي، فان بلاده لن تصل الى جميع المصادر اللازمة ، وأنه يتعين اعتماد الميزانية دون الاعتماد على النفط خلال العام الجاري ، والاعتماد على العوائد الضريبية فقط.