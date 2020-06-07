كوبا تشيد بمساعدات الإمارات الطبية لدعمها فى مكافحة كورونا

أبوظبى - هافانا (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكوبية عن وصول 8 أطنان من الإمدادات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لدعم جهود "كوبا" فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قال بدر عبدالله المطروشي سفير الإمارات لدى كوبا -خلال حفل رسمي أقيم بالعاصمة "هافانا" تزامنا مع وصول الإمدادات، حسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد- : " إن جائحة كورونا أكدت أهمية التعاون الدولي، وتأتي هذه المساعدات في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة " كوفيد-19" لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس".

من جانبه أعرب مدير العلاقات الدولية بوزارة الصحة العامة في كوبا عن امتنان الوزارة لحكومة الإمارات على تقديم هذا التبرع لدعم البلاد في مكافحة "كوفيد–19"، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام جميع هذه الإمدادات الطبية في تعزيز جهود مؤسسات النظام الصحي الوطني.

وقدم مدير معهد الطب المداري في كوبا نيابة عن النظام الصحي الوطني وشعب كوبا الشكر والتقدير لدولة الإمارات على المساعدات التي ستمكننا من السيطرة على هذا المرض.

وكانت وزارة الصحة الكوبية،أعلنت رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجى إلى 2133 حالة، مشيرة إلى أن 1838 من المصابين تماثلوا للشفاء بمعدل تعاف بلغ 86.8 %، ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية، أمس السبت، عن فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة في الوزارة قوله في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن الوباء - إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس لليوم السادس على التوالي.