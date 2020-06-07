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قفزة فى إصابات كورونا بالسعودية بعد رصد 3045 حالة والإجمالي 102 ألف

الأحد، 07 يونيو 2020 02:47 م
قفزة فى إصابات كورونا بالسعودية بعد رصد 3045 حالة والإجمالي 102 ألف متحدث الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

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سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم قفزة كبيرة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على أساس يومي، بعد رصد 3045 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 101,914 حالة ، بينما تعافى 1026 ليصل إجمالي حالات التعافي  إلى 72,817 حالة بعد تماثلهم للشفاء.، جاء ذلك نقلا عن بيان مقتضب للصحة السعودية عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد.، وسجلت  الوزارة 36 حالة وفاة جديدة ، ليرتفع الوفيات إلى 712 حالة، فضلا عن 1564حالات حرجة .

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية،  عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويصل إجمالى الحالات المصابة بهذا الفيروس فى المملكة إلى 98869 حالة

أوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن إجمالى حالات الشفاء وصل إلى 71791، وأن إجمالى حالات الوفاة بهذا الفيروس وصل 676 حالة

 

وفيما يواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم من 7 ملايين، كما بات عدد الوفيات على مشارف 400 ألف حالة

 

 

 


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