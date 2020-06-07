السليمانية (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن حدوث حرائق هائلة فى مناطق جبلية التهمت عشرات الأشجار منذ الليلة الماضية، وذلك جراء قصف مدفعى تركى عند السلسلة الجبلية الحدودية داخل اقليم كردستان، وأوضحت الوكالة ، نقلا عن شهود عيان في تلك المناطق ، أن الجيش التركي نفذ قصفا عنيفا على مناطق قرب قريتي سيران وميركرش في وادي برادوست ، مما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة.

وأضاف الشهود أن الحرائق أثارت الهلع بين القرويين وسط مخاوف من انتشار النيران الى وسط قراهم.

يذكر أن القوات التركية تنفذ باستمرار قصفا جويا ومدفعيا لمناطق في اقليم كردستان ، تقول إنه يستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني.

يذكر أن الشمال العراقى، يشهد عمليات عسكريّة تركية جوية، حيث يستغل الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان انشغال العالم بفيروس كورونا ليمهد لغزو جديد فى العراق، حيث أنشأ الجيش التركى على مدار 15 عاماً قواعد له فى أكثر من 10 نقاط داخل الشمال العراقى، بدعم من البرزانى وقوات المطرقة الأمريكية التى غادرت تركيا بعد احتلال العراق فى مارس 2003.