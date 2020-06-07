وأضاف الشهود أن الحرائق أثارت الهلع بين القرويين وسط مخاوف من انتشار النيران الى وسط قراهم.
يذكر أن القوات التركية تنفذ باستمرار قصفا جويا ومدفعيا لمناطق في اقليم كردستان ، تقول إنه يستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني.