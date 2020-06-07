اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبل ما تنقل لشبكة محمول تانية تعمل إيه؟.. مسئول ملف الاتصالات تجيب

الأحد، 07 يونيو 2020 05:30 م
قبل ما تنقل لشبكة محمول تانية تعمل إيه؟.. مسئول ملف الاتصالات تجيب قبل ما تنقل لشبكة محمول تانية تعمل إيه؟
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هبة السيد مسئول ملف الاتصالات بجريدة اليوم السابع، عن أبرز خطوات انتقال عملاء شبكات المحمول من شبكة إلى أخرى بنفس الخط مجاناً، قائلة إن وزير الاتصالات عمرو طلعت أعلن في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأحد، عن أبرز خطوات انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، مضيفة أنه قبل قرارك بالانتقال من شبكة إلى أخرى، يجب عليك الانتباه من 3 أمور وهي أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب آخر.
 
كما كشفت  خلال استضافتها بالنشرة الإخبارية اليومية لليوم السابع، مساء اليوم الأحد، عن خطوات الانتقال بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم عبر 4 خطوات وهم؛ أولا ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط، ثانياً تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، ثالثاً تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه، رابعاً إدخال الشريحة الجديدة فى هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.
 
وأشارت إلى صعوبات الانتقال من شبكة لأخرى في السابق، حيث أن قواعد التنظيمية القديمة لانتقال العميل بنفس الرقم لشبكة محمول أخرى أن يكون قد مر على الخط المراد نقله عام كامل من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسى للانتقال إلى شبكة أخرى، وسداد آخر فاتورة ودفع مبلغ تأمين مقدارة متوسط آخر 3 فواتير، كما يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا باقى الرصيد المتبقى له فى حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى، كما كانت تتضمن القواعدا لتنظيمية القديمة  أن يحضر العميل رقمه القومى أو جواز السفر لدى تعاقده وإنتقاله إلى الشبكة المراد إليها وتقديم طلب للنقل مع إحضار أخرى آخر فاتورة قام بسدادها لشركه السابقة، و يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وسورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية وتسليم العميل شريحة جديدة.
 
 وذكرت ، أن عملية الانتقال في السابق كانت تستغرق عملية نقل الرقم من يومين إلى خمسة أيام عمل ويستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحاً، لافتة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو 20% وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة، مضيفة أن النظام الجديد سيحسن المنافسة بين شركات المحمول.

 


هبة السيد

نشرة اليوم السابع

انتقال عملاء المحمول

شركات المحمول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنفوجراف.. إزاى تغير شبكة الموبايل فى 4 خطوات

الأحد، 07 يونيو 2020 04:24 م

وزير الاتصالات يكشف كيفية النقل لشبكة محمول أخرى فى 24 ساعة.. عمرو طلعت: "بداية من بكرة يمكنك الذهاب لتغيير الشبكة مع الاحتفاظ بنفس الرقم × 4 خطوات".. ويطمئن المواطنين: لدينا نظام لمراقبة طلبات تغيير الخطوط

الأحد، 07 يونيو 2020 03:02 م

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

الأحد، 07 يونيو 2020 01:01 م

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:19 م

اليوم.. صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه للمستحقين عبر مكاتب البريد

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة