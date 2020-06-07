قبل ما تنقل لشبكة محمول تانية تعمل إيه؟.. مسئول ملف الاتصالات تجيب

كشفت هبة السيد مسئول ملف الاتصالات بجريدة اليوم السابع، عن أبرز خطوات انتقال عملاء شبكات المحمول من شبكة إلى أخرى بنفس الخط مجاناً، قائلة إن وزير الاتصالات عمرو طلعت أعلن في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأحد، عن أبرز خطوات انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، مضيفة أنه قبل قرارك بالانتقال من شبكة إلى أخرى، يجب عليك الانتباه من 3 أمور وهي أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب آخر.

كما كشفت خلال استضافتها بالنشرة الإخبارية اليومية لليوم السابع، مساء اليوم الأحد، عن خطوات الانتقال بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم عبر 4 خطوات وهم؛ أولا ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط، ثانياً تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، ثالثاً تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه، رابعاً إدخال الشريحة الجديدة فى هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.

وأشارت إلى صعوبات الانتقال من شبكة لأخرى في السابق، حيث أن قواعد التنظيمية القديمة لانتقال العميل بنفس الرقم لشبكة محمول أخرى أن يكون قد مر على الخط المراد نقله عام كامل من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسى للانتقال إلى شبكة أخرى، وسداد آخر فاتورة ودفع مبلغ تأمين مقدارة متوسط آخر 3 فواتير، كما يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا باقى الرصيد المتبقى له فى حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى، كما كانت تتضمن القواعدا لتنظيمية القديمة أن يحضر العميل رقمه القومى أو جواز السفر لدى تعاقده وإنتقاله إلى الشبكة المراد إليها وتقديم طلب للنقل مع إحضار أخرى آخر فاتورة قام بسدادها لشركه السابقة، و يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وسورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية وتسليم العميل شريحة جديدة.

وذكرت ، أن عملية الانتقال في السابق كانت تستغرق عملية نقل الرقم من يومين إلى خمسة أيام عمل ويستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحاً، لافتة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو 20% وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة، مضيفة أن النظام الجديد سيحسن المنافسة بين شركات المحمول.