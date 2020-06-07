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قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

الأحد، 07 يونيو 2020 12:08 م
قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر كورونا
كتب وليد عبد السلام

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ينشر اليوم السابع قائمة بأسماء مستشفيات الفرز بالمحافظات المختلفة والتي تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لتقديم خدمات الفحص والتحليل وكذلك صرف العلاج بالمجان .
 
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي، وقالت إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام،  على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200  بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .
 
وتابعت وزارة الصحة،  ويحصل المريض علي باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة،  وبالنسبة للأطفال يحصلون علي علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .
 
وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن  يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة .
 

الصحة

المستشفيات

مستشفيات العزل

علاج كورونا

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