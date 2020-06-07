قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

ينشر اليوم السابع قائمة بأسماء مستشفيات الفرز بالمحافظات المختلفة والتي تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لتقديم خدمات الفحص والتحليل وكذلك صرف العلاج بالمجان .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي، وقالت إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .