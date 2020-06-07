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فيروس كورونا يجبر امرأتين على الحبس 9 أشهر فى القطب الشمالى.. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 08:36 م
فيروس كورونا يجبر امرأتين على الحبس 9 أشهر فى القطب الشمالى.. فيديو كورونا
كتبت نورا طارق

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أجبر فيروس كورونا المستجد العالم على تعليق رحلات السفر، لكن البعض خانه الحظ ولم يستطع العودة مرة أخرى لوطنه، مثل سونيفا سوربى، البالغة من العمر 59 عاما، وهيلدا ستروم، البالغة من العمر 55 عاما، والتى أمضيت هى وزميلتها تسعة أشهر الماضية فى بامسبو وهى مقصورة فى القطب الشمالى تقع بين البر الرئيسى للنرويج والقطب الشمالى، حيث تعمل الاثنتان على جمع البيانات عن الثلج والجليد لإرسالها للمعهد الذى يعملون به حيث تساعد هذه المعلومات العلماء فى وكالة ناسا.
فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل حبس سونيفا سوربى، وهيلدا ستروم، وكيف يقضيان أوقاتهما لحين عودتها.

ناسا

فيروس كورونا

تعليق الطيران

عودة الطيران

القطب الشمالى

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