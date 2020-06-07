فيديو.. لماذا حذرت الصحة من التنمر على المصابين بكورونا؟

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو عبر صفحتها على فيس بوك يوضح خطورة التنمر على المصابين بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين بعدم التنمر على المصابين بكورونا ومعاملتهم بشكل طبيعى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تمنع العدوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والفرز، والتى تضمنت مرور 10 أيام منذ بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع فى درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وشملت ضوابط الخروج للحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز ثبات فى صورة الأشعة وعدم وجود أى تطور إلى أن تكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعى وبدون مساعدة الأكسجين الخارجى.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.