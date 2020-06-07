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فيديو.. حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ بلازما المتعافين فى رعاية الإسماعيلية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:19 م
فيديو.. حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ بلازما المتعافين فى رعاية الإسماعيلية الفنانة رجاء الجداوى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، من أمام مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة تطورات وآخر أخبار الحالة الصحية للفنانة الكبيرة.

وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بدأت أمس جرعة حقن مصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر الطبى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جرعة مصل البلازما التى حصلت عليه الفنانة رجاء الجداوى، كانت عبار جزئين جزء أمس، وجزء اليوم، بعد تحسن واستقرار حالتها داخل العناية المركزة.

وكشف المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة، تفاصيل الحالة الصحية، لرجاء الجداوى، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنها ما زالت داخل الرعاية فى الدور الأول للمستشفى، بالإضافة إلى 9 مرضى أخرين فى نفس قسم الرعاية الصحية وحصلت على حقن البلازما، وما زالت على "جهازCPAP "، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة، مشيرًا إلى أن سبب تأخير نقلها إلى غرفة عادية هو عمرها، حيث تبلغ 82 عامًا، والأفضل لها استمرار وجودها على جهاز سيباب خلال الفترة الحالية.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، 15 يوما، داخل العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذى أذيع فى رمضان الماضى، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.


رجاء الجداوى

الاسماعيلية

بلازا المتعافين

كورونا

مستشفى ابو خليفة

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