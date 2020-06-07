فيديو.. انتظام حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين

كتبت هدى أبو بكر

انتظمت حركة المرور أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الإتجاهين سواء للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى وسط البلد والمهندسين أو العكس، وشهد الكوبرى من مدينة نصر فى اتجاه المهندسين سيولة مرورية وانسياب فى الحركة ، باستثناء بعض المناطق فى منتصف الكوبرى التى شهدت بعض الكثافات.

وكما هو الحال فى الإتجاه المقابل ظهرت بعض الكثافات فى المنطقة ما بين التحرير ورمسيس أعلى الكوبرى ، والتى بدأت فى الإنخفاض بعد مخرج رمسيس.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

كما ظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وأيضا فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة عند نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.