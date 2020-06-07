فيديو.. الصحة تنشر إرشادات للمخالطين للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى

كتب وليد عبد السلام

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيس بوك، فيديو يوضح مجموعة من الإرشادات الهامة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلى.





وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الجرعات الدوائية التى يحصل عليها المصابين بكورونا فى العزل المنزلى، وقالت إن المريض يحصل على هيدروكسى كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل فى اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثانى وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سى 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا فى العزل المنزلى على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض على أستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .



وتابعت وزارة الصحة، ويحصل المريض على باراسيتامول 500 مجم بإجمالى 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .



وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقى لقياس درجة الحرارة.















