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فيديو.. الصحة تشرح طرق تفادى عدوى كورونا حال مخالطة الحالات الإيجابية

الأحد، 07 يونيو 2020 12:57 م
فيديو.. الصحة تشرح طرق تفادى عدوى كورونا حال مخالطة الحالات الإيجابية الصحة تشرح طرق تفادى عدوى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات الهامة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد منعا لانتقال العدوى .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الجرعات الدوائية التى يحصل عليها المصابين بكورونا فى العزل المنزلى، وقالت إن المريض يحصل على هيدروكسى كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل فى اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثانى وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، وفيتامين سى 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا فى العزل المنزلى على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض على أستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .

وتابعت وزارة الصحة، ويحصل المريض على باراسيتامول 500 مجم بإجمالى 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .

وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقى لقياس درجة الحرارة.


الصحة

ارشادات

الاشخاص المخالطين

فيروس كورونا

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