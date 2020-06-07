اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض فرح شعبى والتحفظ على خلاطة وتشميع أربعة محلات فى الزقازيق

الأحد، 07 يونيو 2020 01:43 م
فض فرح شعبى والتحفظ على خلاطة وتشميع أربعة محلات فى الزقازيق جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن الجهاز التنفيذى لرئاسة مركز الزقازيق حملة مسائية، وأسفرت عن فض فرح شعبى بمنطقة السبيل بكفر محمد حسين وتشميع صالون حلاقة وإيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على الخلاطه بقرية بهجات، كما تم غلق ثلاث محال تجارية مخالفة بقريه الغار وقريه شوبك بسطه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعلى صعيد آخر تم رش وتطهير منطقه الزراعة، دوران الشوبك، الصاغة، كما تم الانتهاء من أعمال دهانات وتجميل كوبرى شرويده وكوبرى الصدر لإعادة الوجه الحضاري.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمالها منذ الصباح الباكر التى شملت حملات نظافة شاملة وتجميل ودهانات وذلك ضمن خطة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق للارتقاء بمستوى النظافة العامة للطرق والمداخل الرئيسية.

ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتطهير للشوارع والمبانى الخدمية ومواقف السيارات، والتأكد من إلتزام السائقين والركاب بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية بارتداء الكمامة الواقية واستمرار حملات فض الأسواق العشوائية وفض الأفراح المقامة بالمخالفة بالقرى والعزب وغلق الملاعب الرياضية والمحال التجارية التى تعمل بعد مواعيد الحظر ومتابعه تنفيذ حملات الإزالة للمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة..


الشرقية

اخبار الشرقية

مركز الزقازيق

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة