فض فرح شعبى والتحفظ على خلاطة وتشميع أربعة محلات فى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شن الجهاز التنفيذى لرئاسة مركز الزقازيق حملة مسائية، وأسفرت عن فض فرح شعبى بمنطقة السبيل بكفر محمد حسين وتشميع صالون حلاقة وإيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على الخلاطه بقرية بهجات، كما تم غلق ثلاث محال تجارية مخالفة بقريه الغار وقريه شوبك بسطه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعلى صعيد آخر تم رش وتطهير منطقه الزراعة، دوران الشوبك، الصاغة، كما تم الانتهاء من أعمال دهانات وتجميل كوبرى شرويده وكوبرى الصدر لإعادة الوجه الحضاري.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمالها منذ الصباح الباكر التى شملت حملات نظافة شاملة وتجميل ودهانات وذلك ضمن خطة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق للارتقاء بمستوى النظافة العامة للطرق والمداخل الرئيسية.

ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتطهير للشوارع والمبانى الخدمية ومواقف السيارات، والتأكد من إلتزام السائقين والركاب بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية بارتداء الكمامة الواقية واستمرار حملات فض الأسواق العشوائية وفض الأفراح المقامة بالمخالفة بالقرى والعزب وغلق الملاعب الرياضية والمحال التجارية التى تعمل بعد مواعيد الحظر ومتابعه تنفيذ حملات الإزالة للمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة..