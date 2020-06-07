فض سوق بردين بمركز الزقازيق واستمرار حملات النظافة والتطهير بالوحدات المحلية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، أنه كلف أحمد ضاحى بفض الأسواق لعدم التجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ، حيث تم فض سوق بردين من اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية ومشاركة أفراد آمن شرطة نقطة بردين .

وكما إستئنافت عملية النظافة العامة للوحدة المحلية ببردين تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بردين ، وكذلك بوحدة بيشه قايد طريق بحر مويس وكفر الحصر ومدخل بيشه وأمام مجمع المصالح الحكوميه ، وفى العصلوجى تم زرع أعمده الاناره بطريق ميت أبو علي.

كانت صدرت تعليمات بمنع التجمعات وإقامة حفلات الزفاف ، أو تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الازمة ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها .

أكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .