اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فرنسا تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقترب من 30 ألفا

الأحد، 07 يونيو 2020 07:48 م
فرنسا تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقترب من 30 ألفا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويقترب إجمالى حالات الوفاة من 30 ألف حالة، وذلك وفق وسائل إعلام فرنسية. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين حالة حول العالم. 
 
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31848، وفى البحرين تم تسجيل 362 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
 
وقالت وزارة الصحة فى لبنان، أنه تم تسجيل وفاة واحدة و 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 والإصابات إلى 1331. 
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8291 والإصابات إلى 171 ألفا و789، وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8177. 
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

كورونا

فيروس كورونا

فرنسا

اخبار فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة