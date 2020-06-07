فرنسا تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقترب من 30 ألفا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويقترب إجمالى حالات الوفاة من 30 ألف حالة، وذلك وفق وسائل إعلام فرنسية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين حالة حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31848، وفى البحرين تم تسجيل 362 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة فى لبنان، أنه تم تسجيل وفاة واحدة و 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 والإصابات إلى 1331.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8291 والإصابات إلى 171 ألفا و789، وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8177.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.