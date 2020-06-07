غدا .. مودة يبدأ تدريبا إلكترونيا للحفاظ على التفاهم بين الزوجين

كتب مدحت وهبة

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي غداً الإثنين، تدريباته التفاعلية لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

سيتم تنفيذ 30 تدريب على مدار شهر يونيو عبر شبكة الإنترنت، ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب الطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري.



حيث يتلقى المتدرب محتوى تدريبي مكون من عدة محاور وهما الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج والجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.



ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي :



‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3L7CmcEvyHPdyTVKSMhr6gt60T1zvhmX_lhi6UJnK1el1-w/viewform?usp=sf_link



وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة .



