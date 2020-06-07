اليوم السابع
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غدا .. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بطنطا ساعتين لإجراء الصيانة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:31 م
غدا .. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بطنطا ساعتين لإجراء الصيانة محول كهرباء - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، عن فصل التيار الكهربى لمدة ساعتين ، عن عدد من المناطق بنطاق الحى ساعتين من السادسه صباحا وحتى الثامنه صباح نفس اليوم .

وحددت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بالتنسيق مع حى أول طنطا المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها ، وهى " مستشفى 57357 وسجن طنطا العمومى وميدان إسكندرية وشوارع عثمان محمد والمدارس وآخر شارع النحاس والمعاهدة والمحطة والمديرية والبورصة ودرب الأثر وابن مالك، ابن الفارض، السكة الجديدة، عمر سعفان، صبرى" .

وطالبت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المستشفيات والمصالح الحكومية والمواطنين بتدبير احتياجاتهم طوال فتره الانقطاع .

من ناحيه أخرى نفذ قسم الإنارة بحى ثان طنطا بمحافظة الغربية ، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى ، حملة مكبرة لصيانة اعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية بعدد من الشوارع بنطاق الحى .

واستهدفت الحملة صيانة كشافات الاعمدة واستبدالها لمبات ليد وغسيل الغطاء الخاص بالشابوهات وصيانة الكابلات بشارع ٣٠٦ بمنطقة الاستاد.

من ناحيه اخرى شن جهاز النظافة التابعة لحى ثان طنطا فى محافظة الغربية ، حملات مكبرة برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى ، لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية ونطاق التجميع ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

حيث أسفرت الحملة عن رفع القمامة والمخلفات والتراكمات بمنطقة تل الحدادين والجلاء وبشارع جانبية القرشى اتجاه المقابر ، كما قامت الحملة بتطهير وتعقيم الشوارع لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 


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