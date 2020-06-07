اليوم السابع
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عودة الرئيس التشادى السابق حسين حبرى للسجن بعد عفو شهرين لحمايته من كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 08:34 م
عودة الرئيس التشادى السابق حسين حبرى للسجن بعد عفو شهرين لحمايته من كورونا رئيس التشاد السابق حسين حبرى
هند المغربي

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عاد الرئيس التشادي السابق حسين حبري إلى السجن في السنغال اليوم الأحد بعد إطلاق سراحه لمدة شهرين بهدف حمايته من الفيروس التاجي، وفقا لأفريقيا نيوز

ولفت التقرير أن حبري وصل إلى السلطة في تشاد عام 1982، وفر إلى السنغال عام 1990 بعد الإطاحة به تم سجن الرئيس التشادى السابق في السنغال في عام 2016 بتهم انتهاكات أٌرتكبت خلال سنوات حكمه في تشاد وأشارت التقديرات إلى مقتل حوالي 40 ألف شخص تحت قيادة حبري في الدولة شبه الصحراوية. وفقا للصحيفة

وتم العفو لمدة شهرين عن حسين حبرى حمايته من الإصابة بكورونا بعد طلب من محامية لكونه في أواخر السبعينيات من عمره أمضى الـ 60 يومًا تحت الإقامة الجبرية في منزله في أوكام في العاصمة السنغالية داكار، وقال بابكر ديون من وزارة العدل السنغالية لوكالة فرانس برس إن حبري سيعود إلى السجن يوم الأحد.

يذكر أن السنغال سجلت حتى الآن 4،328 حالة إصابة بالفيروس التاجي ، مع 49 حالة وفاة.

 


حسين حبرى

السنغال

تشاد

كورونا

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