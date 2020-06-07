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عماد الدين مصطفى: الدلتا للأسمدة تعمل جزئيا لإنتاج سماد النترات

الأحد، 07 يونيو 2020 04:00 ص
عماد الدين مصطفى: الدلتا للأسمدة تعمل جزئيا لإنتاج سماد النترات عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن تطوير شركة الدلتا للأسمدة " سماد طلخا" يمثل أهمية كبيرة للشركة القابضة ، على اعتبار أن التطوير وحده كفيل بانتشال الشركة من كبوتها ، ولا سيما أن الشركة متهالكة منذ سنوات وكانت تحتاج لعمليات واسعة من التجديد ، حتى يمكنها العمل بكامل طاقتها وتحافظ على البيئة فى الوقت نفسه.
 
أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" ،أن الشركة تعمل حاليا بشكل جزئى ، من خلال شراء أمونيا من الخارج لاستخدامها فى وحدات الشركة ، بحيث يتم تصنيع سماد النترات حاليا ، لحين الانتهاء من طرح مناقصة عالمية لتطوير الشركة وبناء مصنع إنتاج سماد اليوريا.
 
يشار إلى أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعرضت يوم 4 إبريل الماضى، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما أدى لتوقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة وإصلاح العطل
 
وكان المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،  أشار فى تصريح سابق اليوم السابع أنه جار تجهيز كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مصنع أمونيا بشركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا"، فى إطار خطة هيكلة وتطوير الشركة، وإعادة تجديدها، خاصة بعدما تعرضت لتوقف نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة.
 
 

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