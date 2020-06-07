اليوم السابع
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علماء بريطانيا يحذرون من موجة ثانية لكورونا في الشتاء

الأحد، 07 يونيو 2020 01:30 م
علماء بريطانيا يحذرون من موجة ثانية لكورونا في الشتاء فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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حذر مجموعة من العلماء والخبراء البريطانيين من احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وقالت مجموعة الـ 27 من علماء بريطانيا البارزين إن الوباء الثاني "محتمل" هذا الشتاء، مشيرين إلى أنه سيكون أكثر فتكا من الوباء الأول إذا لم يتم احتواء تفشي وباء كورونا الأول، وفقاً لجريدة الدايلي ميل البريطانية.

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 وحدد العلماء أوجه القصور التي ساهمت في تفشي الفيروس وقالوا أنها ساهمت في معاناة بريطانيا من أكثر من 40 ألف حالة وفاة لكورونا، وهي أعلى نسبة في أوروبا.

وفي رسالة لاذعة نُشرت أول أمس، انتقد العلماء نهج الحكومة البريطانية في السيطرة على الوباء وعدم الرغبة في نقل المسؤولية إلى هيئات الصحة العامة المحلية.

كما انتقدوا عدم قدرة الوزراء على التخطيط للسلع الضرورية مثل معدات الحماية الشخصية للأطباء والعاملين في منازل الرعاية.

وكان من بين الموقعين على الرسالة البروفيسور دينان بيلاي، عالم الفيروسات في كلية لندن ، والبروفيسور أنتوني كوستيلو، مدير منظمة الصحة العالمية السابق وخبير الصحة العالمي في جامعة كاليفورنيا.

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كما قام محررا مجلتين طبيتين مرموقتين بوضع اسمهما على الرسالة - ريتشارد هورتون من مجلة لانسيت وفيونا جودلي من المجلة الطبية البريطانية.

في الأسبوع الماضي ، قال أربعة خبراء في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ ببريطانيا (SAGE) إن قرار تخفيف الإغلاق في إنجلترا سيعرض حياة الناس للخطر.

وقال الخبراء إنه "من المحتمل" أن تكون هناك موجة ثانية في الشتاء.

وتابعوا: 'سيموت الكثيرون إلا إذا وجدنا حلولاً سريعة وعملية لبعض المشكلات الهيكلية التي جعلت تنفيذ الاستجابة الفعالة أمراً بالغ الصعوبة.

وقالوا إن معدل الوفيات في المملكة المتحدة كان مرتفعًا على الرغم من الجهود المضنية مع تضرر الفقراء وبعض الأقليات العرقية بشكل خاص".

العلماء
العلماء

وأظهرت تقارير مكتب الإحصائيات أن الفقراء هم أكثر عرضة للوفاة من Covid-19 أكثر من الأغنياء.

وطالب العلماء بإجراء تحقيق عام في الحكومة البريطانية حول التعامل مع الأزمة.

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