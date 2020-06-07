اليوم السابع
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عضو باتحاد المهن الطبية: المستشفيات الخاصة رفضت التعاقد معنا لاستقبال حالات كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 ص
عضو باتحاد المهن الطبية: المستشفيات الخاصة رفضت التعاقد معنا لاستقبال حالات كورونا الدكتور حسين عبد الهادى عضو مجلس اتحاد المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن المستشفيات الخاصة ترفض التعامل أو التعاقد مع الاتحاد لاستقبال مرضى كورونا من الأطقم الطبية، حتى وإن كان منهم من يستقبل حالات كورونا على أنها اشتباه، إلا أنهم رافضوا التعاقد مع الاتحاد، مشيرا إلى أنهم برروا الرفض بأنه فى حال الإعلان عن استقبال حالات كورونا سيقلل ذلك من اقبال باقى المرضى عليها.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: "سمعنا أرقام غريبة فى الأسعار، خلال بحثنا عن مستشفيات لعزل الأعضاء، سعر السرير وصل إلى 20 ألف جنيه فى الليلة، وهو رقم لم نسمعه من قبل لأى مرض، فقد كانت أقصى الأسعار من 5 إلى 10 آلاف جنيه، لكننا فوجئنا أن العناية المركزة وصلت إلى 50 ألف جنيه فى الليلة، كل ذلك جعلنا غير قادرين على التعاقد مع مستشفيات".

وأكد عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، أنه لا يوجد أى مستشفى قابلة للتعاقد مع الاتحاد لعزل المصابين من الأطقم الطبية، قائلا: وإلا إذا وجدنا مستشفى سعتها من 200 إلى 300 سرير، كنا تعاقدنا معها بالكامل وخصصناها لأعضاء الاتحاد، لكنهم رفضوا ذلك جميعا، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد رصد مبلغ 30 مليون جنيه لشراء مسحات الـPCR لأعضاء الاتحاد، لكن لم يتمكن من شرائها لاستلزام ذلك وجود موافقة من وزارة الصحة، لافتا إلى أن الاتحاد أكد على تحمل تكلفة ذلك لكنه لم يتلق رد.

كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد اتخذ عدة قرارات لدعم أعضاء النقابات الأربعة، من بينها: تكليف مشروع العلاج للتعاقد مع مستشفيات لعزل الأطباء المصابين بفيروس كورونا، مخاطبة وزارة الصحة لتوفير كواشف pcr أو التعاقد عليها من خلال الشراء او الاستيراد.


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