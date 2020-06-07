عصر الديكتاتور.. الشرطة التركية تسحل مواطنة احتجت على فصلها من العمل..فيديو

كتب- هاشم الفخراني

قام أفراد الأمن التركي بسحل المهندسة المعمارية ألاف شاهين بعد أن احتجت على فصلها من عملها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه قد تم فصل المهندسة المعمارية ألاف شاهين من وظيفتها التي عملت فيها لمدة 6 سنوات، وكانت المهندسة ألاف شاهين قد قامت بعمل اعتصام لمدة 3 سنوات من أجل الحصول على عملها مرة أخرى، وحاولت ألاف شاهين الاحتجاج مرة أخرى في أنقرة إلا أن رجال الأمن التركي منعوها من عمل أى وقفه احتجاجية وقاموا بسحلها على الأرض.

وكانت قوات الشرطة قد قطعت الطريق أمام المهندسة المعمارية شاهين، أمام مبنى البيئة والتحضر، وقاموا بسحلها على الأرض. وقالت شاهين تعليقاً على الوضع الذي تعرضت له "نحن هنا نطالب بعملنا. ماذا تفعل الشرطة هنا، أى تدبير هنا، هل هذا إجراء إدارى، من يقم بسحلنا على الأراضى، يعمل هذا نيابة عن من؟"