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طلاب جامعة أسيوط تواصل رفع أبحاثها إلكترونياً كبديل لامتحانات الفصل الثاني

الأحد، 07 يونيو 2020 03:14 م
طلاب جامعة أسيوط تواصل رفع أبحاثها إلكترونياً كبديل لامتحانات الفصل الثاني الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على كافة التيسيرات التى تقدمها إدارة الجامعة للتسهيل على الطلاب إنجاز امتحانات الفصل الدراسى الثانى لفرق النقل المختلفة وفقاً للنظام المطبق داخل كلية سواء بالامتحانات الإلكترونية أو عن طريق المشروعات البحثية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، فى بيان أن ما شهدته الجامعة من تكاتف لجهود كافة الكليات والمراكز المتخصصة داخل الجامعة من أجل الاستعدادات لإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى الجارى 2019 / 2020 وذلك لفرق النقل بمختلف الكليات النظرية والعملية والتى شملت عقد ندوات إلكترونية وفيديوهات تعريفية لتوضيح سبل تفعيل الإيميل الأكاديمى وإعداد الأبحاث ورفعها على مختلف المواقع المخصصة لذلك .

ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن إقبال طلاب الجامعة بشكل ملحوظ على رفع الأبحاث فى الكليات المقررة لها اختيار المشروعات البحثية كبديل لعقد امتحانات نهاية العام المعتادة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد موضحاً أنه تم بالفعل استقبال أبحاث الطلاب من 31 مايو الماضى والممتد فى الفترة المعلنة حسب كل كلية ويتم استقبال الأبحاث عن طريق عدد من الرسائل المطروحة والمعلنة بالكلية والتى تتضمن كذلك المنصة الإلكترونية لجامعة أسيوط والتى قدمت تقريراً من الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات بالجامعة عن حركة رفع الأبحاث إلكترونياً والذى أفاد خلاله أن نسبة رفع الأبحاث فى كلية مثل الخدمة الاجتماعية فتتراوح ما بين 87 و 91% ، بينما رفع الأبحاث فى كلية طب الأسنان ما بين 84 و 93% ، أما فى كلية التربية للطفولة المبكرة فلم يقل نسبة رفع الأبحاث عن 88% ووصل إلى 100% بين الفرقة الثانية بالكلية . 

 

 


طلاب جامعة اسيوط

رفع الأبحاث إلكترونياً

الفصل الدراسى الثانى

تقارير مصرية

اخبار مصر

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