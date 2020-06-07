طريقة التقدم للمرحلة الرابعة من برنامج "المسئول الحكومى المحترف"

كتب محمد الجالى

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومى المحترف فى محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر، حيث تقدم الأكاديمية البرنامج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظات، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وبرنامج المسئول الحكومى المحترف جاء كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تخريج 2470 متدربا على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وجارى استكمال المرحلة الثالثة فى محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهى فى أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب فى محافظات أخرى تباعًا.

ويشترط فى المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالى، ولا يزيد عمره عن 45 عامًا، وأن يتضمن فى مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

التقديم من خلال الروابط التالية حسب كل محافظة: