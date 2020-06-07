ضبط 3 سيدات لترويجهن المخدرات بقليوب وشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مركز قليوب وشبرا الخيمة ، القبض على ثلاث سيدات لقيامهن بترويج المخدرات ، بقليوب وشبرا الخيمة ، وضبط بحوزتهن كمية من الهيروين ومبلغ مالى، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمات وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسلام مسعد ، رئيس مباحث مركز قليوب يفيد ضبط عصابة ، تضم سيدتين تقومان بترويج المخدرات بإحدى قرى دائرة المركز، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وهما "ا.ح.ف" 28 سنة ربة منزل و"م.م.ص" 25 سنة ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 650 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم بدائرة المركز،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق .

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، بقيادة الرائد أحمد عسر رئيس المباحث من القبض على ربة منزل تدعى "س.م.س" 41 سنة وبحوزتها 150 قرص مخدر ومبلغ مالى بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمة وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.