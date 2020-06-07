اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 سيدات لترويجهن المخدرات بقليوب وشبرا الخيمة

الأحد، 07 يونيو 2020 01:09 م
ضبط 3 سيدات لترويجهن المخدرات بقليوب وشبرا الخيمة هيروين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث مركز قليوب وشبرا الخيمة ، القبض على ثلاث سيدات لقيامهن بترويج المخدرات ، بقليوب وشبرا الخيمة ، وضبط بحوزتهن كمية من الهيروين ومبلغ مالى، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمات وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسلام مسعد ، رئيس مباحث مركز قليوب يفيد ضبط عصابة ، تضم سيدتين تقومان بترويج المخدرات بإحدى قرى دائرة المركز، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وهما "ا.ح.ف" 28 سنة ربة منزل و"م.م.ص" 25 سنة ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 650 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهم بدائرة المركز،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق .

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، بقيادة الرائد أحمد عسر رئيس المباحث من القبض على ربة منزل تدعى "س.م.س" 41 سنة وبحوزتها 150 قرص مخدر ومبلغ مالى بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمة وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


اخبار مصر

القليوبية

امن القليوبية

محافظة القليوبية

مباحث مركز قليوب

مدير امن القليوبية

ترويج المخدرات

شبرا الخيمة

ضبط ثلاث سيدات

هيروين

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة