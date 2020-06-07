اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص لتورطهم فى سرقة شقة سكنية فى الزيتون

الأحد، 07 يونيو 2020 09:09 ص
ضبط 3 أشخاص لتورطهم فى سرقة شقة سكنية فى الزيتون متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص وراء سرقة أجهزة و متعلقات من داخل شقة سكنية فى الزيتون ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة الزيتون ، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة أجهزة ومتعلقات من داخل مسكن أحد الأشخاص، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

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