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ضبط 225 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بطنطا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:49 م
ضبط 225 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بطنطا سجائر مجهولة المصدر - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 225 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل محلات لبيع السجائر بمدينة طنطا.

كان الدكتور  طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه  بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين، ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين بالغربية بقيام بعض تجار السجائر بافتعال أزمة في السجائر وبيع سجائر مهربة جمركيا ومغشوشة، وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية تحت إشراف وكيل وزارة التموين بالغربية، للمرور على الأسواق بدائرة مدينة طنطا.

وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنحة رقم13124قسم ثان طنطا ضد "مصطفى.ا.ا" المسئول عن محل سجائر بشارع سعيد لعرضه للبيع196 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وتحرير محضر جنحة رقم 13529 قسم اول طنطا.ضد هدى.ز.ع المسؤلة عن محل سجائر بشارع ترعة سنارة لعرضها للبيع 29 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

وكانت مديرية التموين في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شنت حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 40 عبوة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية انتهاء 22/5/2020 بأحد المطاعم الشهيرة شارع بطرس ثان طنطا وتحرر محضر رقم 12777 جنح ثان طنطا، كما تم ضبط 1115 عبوة كبيرة مياه غازية للتلاعب بالأسعار بماركت شهير، وتحرر محضر جنحه 12776 ثان طنطا، كما تم تحرير 11 مخالفة بيع سجاير أزيد من السعر الرسمى .


اخبار عاجله

وكيل تموين الغربية

سجائر مهربه جمركيا

طنطا

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