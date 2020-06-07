ضبط 200 شخص لمخالفتهم قرار حظر التجول بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم القبض على 200 شخص، أمس، لاختراقهم قرار حظر التجول الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءت القانوينة معهم بعرضهم على النيابة العامة.

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم، من ضبط المتهمين بقتل سائق وسرقة دراجته البخارية "تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، وتمت إحالتهم لنيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور علي جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثاني الزقازيق.