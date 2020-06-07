ضبط المتهمين بقتل شاب لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم، من ضبط المتهمين بقتل سائق وسرقة دراجته البخارية" تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، وتم إحالتهم لنيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور علي جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثاني الزقازيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالتنسيق مع الأمن العام إلي قيام كل من بإستدرج المجني عليه لتوصيلهم، وفي الطريق قاموا بالتعدي عليه بالة حادة وسرقة التروسكيل، وتم تحديد الجناة وهم كل من " حسين م ج" و" محمد ن إ" و" حامد ن م " وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5992 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020

وفي سياق متصل يكثف مباحث مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لضبط المتهمين بقتل صاحب ماركت بقرية الديدامون دائرة المركز، بسبب خلافات بين المجني عليه وعم أحد المتهمين، تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام

وتبين قيام كل من عاطلين أحدهما يدعي" سوستة" 20 سنة والثاني " وليد أبوحوسة" 35 سنة عامل بالتعدي علي المجني عليه أثناء تواجد بمكان عمله وإصابته بسلاح أبيض أودي بحياته ولاذا الجناة بالفرار.

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة في شهر رمضان بين المجني عليه وعم أحد المتهمين، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الإنتقام من المجني عليه وتسلل إليه في ساعات متأخرة أمس وتعدي عليه بمساعدة المتهم الأول،وسادت حالة من الحزن الشديد بين شباب القرية، مطالبين سرعة ضبط المتهمين وشن حملة بالقرية لتنفيذ الأحكام



