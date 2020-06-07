صور.. نائب محافظ البحيرة تشيد بجهود الفريق الطبى بمستشفى رشيد فى علاج حالات كورونا

البحيرة – ناصر جودة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود فريق عمل مستشفى رشيد المركزى كمثال للعمل الجاد المخلص وتحقيق الدقة والجودة فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة ، فضلاً عن متابعة حالات العزل المنزلى وتوفير العلاج على أكمل وجه وفصل واضح بين حالات الاشتباه والعزل والحالات الطبيعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها اليوم واللجنة المشكلة برئاستها والتى تضم أعضاء من إدارة الأزمات والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة للتأكد من انتظام سير العمل بمستشفى رشيد ومستشفى إدكو المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكذا التأكد من توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة والاستماع إلى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها ، كما قامت بتفقد المرضى بأقسام العزل واستمعت إليهم وتمنت لهم سرعة الشفاء العاجل والعودة إلى منازلهم.

كما وجهت نائب المحافظ خلال المتابعة بما يلى :-

عمل مسار آخر بمستشفى ادكو لدخول وخروج حالات الاصابة والاشتباه بفيروس كورونا وفصل الدخول مع باقى المرضى والمترددين على المستشفى، وتوفر كافة المستلزمات الوقائية وكذا الأدوية، والتنسيق التام بين مدير المستشفى الدكتور أحمد الجميل ومديرة الإدارة الصحية برشيد الدكتورة منى مناع، وارتفاع مستوى النظافة بالمستشفى وتفعيل دور المجتمع المدني، وكذا التنسيق بين مستشفى إدكو والتربية والتعليم لنقل صرف علاج نفقة الدولة لمدرسة السيد عبد الجليل أمام المستشفى.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.