صور.. محافظة الجيزة تواصل حملات تعقيم منازل المؤكد والمشتبه إصابتهم بكورونا

تواصل فرق ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بذل المزيد من الجهود للقضاء على فيروس كورونا من خلال حملات متنوعة استهدفت المنشآت الحكومية والجماهيرية والمصالح الخدمية والأسواق و القرى والشوارع ومناطق الإصابة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت منازل الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا الوبائى بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الألى وأماكن التجمعات ، حيث تقوم فرق المكافحة بعمليات تطهير واسعة بأحياء و وقرى ومدن محافظة الجيزة تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والبيئة المحيطة به .

وأشار راشد إلى أن أعمال التطهير بالمحافظة تتم بصفة دورية حيث يتم تنسيق المجهودات وتضافر الجهود للوصول لكافة انحاء المحافظة حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم من خلال مديريتى الصحة والطب البيطرى أو من خلال فرق الاحياء والمراكز والمدن مشيراً أن المحافظة تمكنت خلال الشهر الماضى من تطهير وتعقيم 30 ألف شارع منزل ومحل ومقار للبنوك وماكينات الصراف الالى ومناطق تجمعات .

كان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة او الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حاله، مشيرا إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة بأجمالي 72 فريق من القائمين علي التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضه ومراقب .