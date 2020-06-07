اليوم السابع
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صور.. محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية لكورنيش سياحى وممشى جمالى

الأحد، 07 يونيو 2020 11:33 ص
صور.. محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية لكورنيش سياحى وممشى جمالى محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية والتى تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضارى إلى كورنيش سياحى جمالى يليق بالمكانة الهامة للمنطقة باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة وتماشياً مع أعمال التطوير التى تشهدها الجيزة .

وأكد راشد، أنه تم الانتهاء من تغطية 200 متر من الترعة حيث تم الاستفادة منها فى إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم إتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أى معوقات مرورية بالمنطقة والتى كان يعانى منها المواطنين على مدار سنوات مشيراً أن التكلفة الاجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الــ20 مليون جنيه .

وأشار المحافظ إلى أنه جارى الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم بدءاً من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى والتى سوف يلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغير كامل فى المظهر الجمالى لمسار الترعة حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى .

ونوه محافظ الجيزة، أنه يتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من الانتظام فى تنفيذ الجدول الزمنى المحدد وعدم تأثير أى أحداث عليها، مؤكدا أن الأعمال تأتى فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى على تلك المنطقة التى تعتبر من أهم المناطق السياحية، مشيرا إلى أن هناك تعاون كامل مع وزارة الرى لتغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المرورى وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية وذلك بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى.

 
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (6)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (7)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (1)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (2)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (3)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (4)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية (5)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية 

 


المريوطية

ترعة المريوطية

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