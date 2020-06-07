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صور.. قافلة من رجال الدين بالشرقية للتوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 04:26 م
صور.. قافلة من رجال الدين بالشرقية للتوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا
الشرقية - فتحية الديب

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تواصل مبادرة "إرادة شعب الشرقية" دورها بنطاق المحافظة لتوعية الأهالى بمخاطر فيروس كورونا، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وأجرى وفد من رجال الدين، المشاركين فى المبادرة، اليوم، جولة توعوية بناحية الكوبرى الجديد وشارع الحمام، للحديث مع الأهالى وأصحاب المحال التجارية لاتباع الإجراءات اللحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مبادرة "إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5770 لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عددا من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة الأساسية واللحتياطية للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي، مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

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رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

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رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

IMG-20200607-WA0156
رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

IMG-20200607-WA0157

 
رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

IMG-20200607-WA0158
رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

IMG-20200607-WA0160

رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

IMG-20200607-WA0161
رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

IMG-20200607-WA0162

رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

IMG-20200607-WA0165
رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

IMG-20200607-WA0167
رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

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رجال الدين أثناء توعيتهم للمواطنين وأصحاب المحلات بمخاطر فيروس كورونا

 

 


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