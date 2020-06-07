اليوم السابع
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صور.. فض تجمعات الأسواق وإزالة إشغالات الطريق بالعامرية وشرق الإسكندرية

الأحد، 07 يونيو 2020 05:28 م
صور.. فض تجمعات الأسواق وإزالة إشغالات الطريق بالعامرية وشرق الإسكندرية حملات إزالة الاشغالات
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية ،حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار حى العامرية أول ،أنه تم شن حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول،حيث  قام قطاع النهضة و الإدارات المعنية بفض سوق طيبة ٢ بالنهضة،فيما قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية ،برفع الاشغالات بشارع الشرقاوي وشارع الجمهورية وشارع مستشفي العامرية ومدخل عبد القادر ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق .

 

وشن حي شرق الاسكندرية حملة مكبرة بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان،حيث شنّت إدارة إشغال الطريق بالحي عدة حملات متتالية وخلال الحملة الصباحية تم العمل على إزالة الاشغالات والمخالفات بشارع بهاء الدين الغتوري وشارع الفردوس وشارع تعاونيات سموحة، كما تم المرور على شوارع؛ 302، 314، 50 بسموحة لرفع التعديات على حرم الطريق من؛ كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات السيارات التي تُعيق المارة ،وأسفرت الحملات عن إزالة كافة أشكال المخالفات من إشغالات مختلفة تم التحفظ عليها، وايداعها بمخازن شرطة المرافق.

 

وفي متابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد تم المرور على الأسواق بنطاق الحي وأيضًا المحال التجارية وفضّ تجمع المواطنين حرصًا على سلامتهم وأيضًا التنبيه بالالتزام بالمواعيد المحددة للغلق.

 

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

حملات مكبرة (1)
 

 

حملات مكبرة (2)
 

 

حملات مكبرة (3)
 

 

حملات مكبرة (4)
 

 

حملات مكبرة (5)
 

 


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