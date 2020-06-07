اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور ..ظهور خفافيش على مبانى فى الكويت.. ومسئول: لا تشكل خطراً

الأحد، 07 يونيو 2020 01:52 م
صور ..ظهور خفافيش على مبانى فى الكويت.. ومسئول: لا تشكل خطراً خفافيش
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ظهرت مجموعة من الخفافش على مبانى بالكويت، فيما طمأنت الهيئة العامة للبيئة بالكويت المواطنين بشأن ما تم رصده من خفافيش على أحد المباني بأنها غير ضارة، ولا تمثل خطرا على صحة الإنسان.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية قالت مصادر في الهيئة العامة للبيئة إن هذه الخفافيش تم رصدها من النوع عاري البطن وهو من أكبر الأنواع في الكويت.

 

وأضافت أن الخفافيش بصفة عامة تتغذى على الفواكه والحشرات مثل الخنافس، العث والصراصير والجراد، كما أنها تقوم بالقضاء على الحشرات الضارة إذ يستطيع الخفاش اصطياد 10 حشرات في الدقيقة، ويسهم ذلك على الاتزان البيئي.

 

و كانت هيئة البيئة قالت في بيان صحفي إنه لوحظ في الآونة الأخيرة ونتيجة للأوضاع التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا» تعاف ملحوظ في البيئة والتنوع الأحيائي، حيث قامت بعض الكائنات الحية الفطرية بالنزوح الى المدن، وذلك بعد استعادة الطبيعة لهدوئها وصفاء المناخ والتقليل من النشاطات البشرية والتمدن الحضري.

 

وأضافت: ورد إلى الهيئة بلاغ بشأن وجود عدد من الخفافيش على سطح أحد المباني فتود الهيئة طمأنت المواطنين بشأن ذلك، حيث النوع الذي تم رصده هو الخفاش عاري البطن (Taphozous nudiventris) ويعد من أكبر الأنواع في الكويت حيث يتواجد عادة في مجموعات كبيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع يتميز بتحور أطرافه الأمامية إلى أجنحة ذات أغشية جلدية تساعده على الطيران وتوجد له مخالب في رجليه تساعده في التعلق والتمسك على الأسطح الخشنة.

 

وأوضحت أن الخفاش يستخدم نظام الترددات الصوتية فوق الترددات السمعية للتواصل مع بقية الخفافيش وللمناورة ليلا ولتحديد أماكن تواجد فريسته، لافتة إلى أنه يتغدى بصفة عامة على الفواكه والحشرات مثل الخنافس والعث والصراصير والجراد. وإلى جانب ذلك تقوم الخفافيش بالقضاء على الحشرات الضارة، إذ يستطيع الخفاش اصطياد 10 حشرات في الدقيقة، ويسهم ذلك على الاتزان البيئي.

 

وعن مكان وجود هذا النوع من الخفافيش، قالت الهيئة إنه يتواجد في الشقوق الصخرية وفي المنازل المهجورة وبالقرب من المياه، ويبقى طوال النهار متعلقا في مكانه نائما.

 

ويخرج ليلا لاصطياد الحشرات ويكون عادة خروجه عند الغروب وقبل مغيب الشمس بقليل. وهو لا يشكل خطر على صحه وسلامة الإنسان، داعية الجميع إلى إعادة اكتشاف الطبيعة ومعرفة مدى أهمية التنوع الأحيائي وآثاره الإيجابية على العالم.

 

خفافيش
خفافيش

 

ظهور الخفافيش على المبانى
ظهور الخفافيش على المبانى

 


خفافيش

الكويت

فيروس كورونا

صور خفافيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 07 يونيو 2020 01:14 م

وزير الخدمات الكويتى يعلن خطة لعودة الطيران التجارى على 3 مراحل

الأحد، 07 يونيو 2020 01:10 م

تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا فى الكويت خلال 24 ساعة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:56 م

تسجيل 717 إصابة بكورونا فى الكويت وإجمالى عدد المصابين يقترب من 32 ألفا

الأحد، 07 يونيو 2020 12:54 م

إجراءات اقتصادية جديدة بالخليج لكبح تداعيات كورونا.. الكويت تطرح برنامج تمويل ميسر للشركات المتضررة والاحتفاظ بالعمالة الوطنية أبرز شرط.. عمان تنشئ الصندوق العمانى للاستثمار.. السعودية ترفع نسبة القيمة المضافة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة