صور ..رفع كفاءة المرافق من الطرق والإنارة بحى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثف حى غرب الإسكندرية أعمال رفع كفاءة البنية التحتية ، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الثغر لسابق عهدها.

وأشار حى غرب الإسكندرية فى بيان له اليوم ،أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق ،تحت إشراف المهندسة ابتسام الشافعى رئيس الحى و رئيس قسم المرافق ومدير الطرق بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل ،حيث تم متابعة اعمال رصف بالاسفلت طبقة سطحية بشارع النقل العام بمسافة 1000م طولى ×12م عرض تقريبا ،رصف بالاسفلت طبقة سطحية بشارع التمساح بمسافة حوالي 400 م طولى × 8 م عرض تقريبا، رصف بالاسفلت طبقة سطحية بشارع الشرابية بمسافة حوالى 350م طولى ×7م عرض تقريبا ، رصف بالاسفلت بطبقة سطحية بشارع كوبلين بشارع كوبلين بمسافة 500م طولى × 15م عرض

وبناء على تعليمات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،بالاهتمام بالانارة العامة للشارع السكندرى ،قامت ادارة الكهرباء بحي غرب بصيانه وإنارة كشافات وتركيب عدد (5) كشافات بشارع خوفو، صيانة وإنارةكشافات بشاير الخير 2 ، صيانه وانارة كشافات مساكن وابورالجاز، صيانة وإنارة كشافات شارع 12 ، صيانة وانارة كشافات شارع الشيخ خفاجه بكرموز ،صيانة وانارة كشافات شارع الفرس،وذلك بوجود مديرة ادارة الكهرباء بالحي وجاري استكمال باقى الاعمال لتحسن مستوي الاضاء العامة بنطاق الحي.

من جهه أخرى و فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين تم شن حملة الرش بالمبيدات ودعمها لمكافحة القوارض والحشرات الضارة لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة والقوارض بمختلف شوارع بنطاق الحى والحشرات والفئران للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان و لمكافحة انتشار الحشرات الضارة.



رصف الطرق بحى غرب



رصف الطرق غربا