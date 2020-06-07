اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..رفع كفاءة المرافق من الطرق والإنارة بحى غرب الإسكندرية

الأحد، 07 يونيو 2020 01:54 م
صور ..رفع كفاءة المرافق من الطرق والإنارة بحى غرب الإسكندرية رصف الطرق
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كثف حى غرب الإسكندرية أعمال رفع كفاءة البنية التحتية ، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الثغر لسابق عهدها.

 

وأشار حى غرب الإسكندرية فى بيان له اليوم ،أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق ،تحت إشراف المهندسة ابتسام الشافعى رئيس الحى و رئيس قسم المرافق ومدير الطرق بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل ،حيث تم متابعة اعمال رصف بالاسفلت طبقة سطحية بشارع النقل العام بمسافة 1000م طولى ×12م عرض تقريبا ،رصف بالاسفلت طبقة سطحية بشارع التمساح بمسافة حوالي 400 م طولى × 8 م عرض تقريبا، رصف بالاسفلت طبقة سطحية بشارع الشرابية بمسافة حوالى 350م طولى ×7م عرض تقريبا ، رصف بالاسفلت بطبقة سطحية بشارع كوبلين بشارع كوبلين بمسافة 500م طولى × 15م عرض

 

وبناء على تعليمات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،بالاهتمام بالانارة العامة للشارع السكندرى ،قامت ادارة الكهرباء بحي غرب بصيانه وإنارة كشافات وتركيب عدد (5) كشافات بشارع خوفو، صيانة وإنارةكشافات بشاير الخير 2 ، صيانه وانارة كشافات مساكن وابورالجاز، صيانة وإنارة كشافات شارع 12 ، صيانة وانارة كشافات شارع الشيخ خفاجه بكرموز ،صيانة وانارة كشافات شارع الفرس،وذلك بوجود مديرة ادارة الكهرباء بالحي وجاري استكمال باقى الاعمال لتحسن مستوي الاضاء العامة بنطاق الحي.

من جهه أخرى و فى إطار الحفاظ على صحة  المواطنين تم شن حملة الرش بالمبيدات ودعمها لمكافحة القوارض والحشرات الضارة لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة والقوارض بمختلف شوارع بنطاق الحى والحشرات والفئران للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان و لمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

 

 

 

 

 

رصف الطرق بحى غرب
رصف الطرق بحى غرب

 

رصف الطرق غربا
رصف الطرق غربا

 

رصف الطرق
رصف الطرق

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

حى غرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة