صور.. بدء فتح شوارع مغلقة منذ 8 سنوات فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

بدأت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن بمحافظة الدقهلية وبتنفيذ تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، فتح جميع الشوارع والمحاور المرورية المغلقة والموجودة أمام أقسام الشرطة بنطاق المحافظة، والأماكن الشرطية الهامة، وذلك لإعادة حركة المرور والسير إلى وضعها الطبيعي كما كان من قبل ثورة يناير، بعد أن أغلقت تحسبًا لأي أعمال تخريبية من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقد بدأت العمل بإزالة الحواجز الأسمنتية أمام مراكز السنبلاوين بحضور العميد عصام رضوان مأمور المركز، ومتولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وتم رفع وإزالة البلدورات الأسمنتية وإعادة حركة السير مرة أخرى بأحد الشوارع الحيوية والشهامة بالمدينة، وسط حالة فرحة من الأهالى.

كما تمت إزالة الحواجز من أمام مركز شرطة المطرية، وذلك بحضور كل من محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، وبتعليمات من العميد هشام الصراف مأمور المركز، وبحضور العقيد محمد عبد الفتاح نائب مأمور المركز، تم إزالة الحواجز الامنية المقامة منذ اكثر من 8 اعوام و5 أشهر بجوار مركز الشرطة ومركز رئاسة مركز ومدينة المطرية.

جديد بالذكر أن هذا الشارع شارع الثورة يربط بين أكثر من شارع رئيسي في المطرية، مثل شارع تنيس الذي يقع به مستشفي المطرية المركزي علي بعد 100 متر من مركز الشرطة وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول، كما تم أيضًا فتح الشوارع أمام مركز ميت سلسيل، ومن المقرر أيضًا إزالة الحواجز الأسمنتية الموجودة أمام مديرية أمن الدقهلية، والتى كانت شهدت أحداث تفجير من قبل مجموعة من الإرهابيين، وتم إعادة بنائه والعمل فيه مرة أخرى.































