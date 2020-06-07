اليوم السابع
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صور.. القوى العاملة تحظر الدخول للوزارة بدون كمامة والمرور من بوابة التعقيم

الأحد، 07 يونيو 2020 01:21 م
صور.. القوى العاملة تحظر الدخول للوزارة بدون كمامة والمرور من بوابة التعقيم إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة
كتب محمود راغب

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تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التي تقل العاملين، وشدد الوزير على ضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم لمبنى الوزارة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الوزير، إن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وتنفيذاً لتعليمات الوزير لإدارة الأمن، تم منع دخول أى موظف بديوان عام الوزارة دون ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل، قامت إدارة الأمن بمتابعة هذه التعليمات بكل دقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم.
 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (1)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (1)

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (2)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (2)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (3)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (3)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (4)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (4)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (5)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (5)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (6)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (6)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (7)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (7)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (8)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (8)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (9)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (9)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (10)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (10)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (11)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (11)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (12)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (12)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (13)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (13)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (14)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (14)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (15)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (15)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (16)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (16)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (17)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (17)

 

 

إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (18)
إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة (18)

 


 


وزير القوى العاملة

القوى العاملة

محمد سعفان

كورونا

فيروس كورونا

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